【心理測驗】送生日禮物　驗證BFF指數

唔明點解有人會無朋友，BFF雖然是女生多用的Hashtag，但兄弟之間的情誼都好珍貴，總之好朋友就要珍惜啊！（設計圖片）

近年網上平台經常出現「#bff」，「bff」即「best friend forever」的縮寫。在熱播電視劇《丫鬟大聯盟》中，一班丫鬟組成聯盟，互通消息，一起爭取屬於自己的幸福，其閨蜜關係應不下於「bff」吧！好友的支持，恍如我們的同行者，讓我們更有力量，經歷人生的喜與悲。你身邊有否一輩子最好的朋友呢？不妨玩玩以下的心理測驗，看看你與好友的「BFF指數」究竟有多少。

【問題】

假設快到bff的生日，你會為對方準備甚麼驚喜？

A.在最能代表友誼的地方狂歡一晚

B.對方曾經提起喜歡的物件

C.自製小手作或影片

D.跟對方去品嘗隱世美食

【結果分析】

A.玩樂型友情 BFF指數：3分（滿分為5分）

待友真誠的你，無論好友感到怎樣的不快，你總有辦法令其重拾正能量，同時間，亦令對方十分信任你，尤其是遇到困難時，也寄望你會盡力幫他一把。所謂「家家有本難唸的經」，幫朋友不是壞事，但力量一定要合適，以免令對方變得過分依賴別人。

B.家人型友情 BFF指數：4.5分

心思細密的你，跟好友的親密程度簡直比家人還密切！不論開心或悲哀時，最先想到的人就是對方，因為你總希望想把感受立即跟對方分享。隨着年月的相處，你們變得愈來愈有默契，有時只憑對方的小動作，對其想法已掌握到一清二楚。

C.依靠型友情 BFF指數：4分

善解人意的你，永遠超懂好友的感受，心裏常有一把聲音：「好友的事就是我的事。」你平時說話不多，卻愛默默耕耘，做的多為實事，尤其是當好友遇上煩惱，多數會替對方想辦法解決，就算問題超出自己的能力，也會嘗試向外尋求其他人的協助。

D.Long D型友情 BFF指數：3.5分

思想成熟的你，縱使在職場打滾了一陣子，見慣人情冷暖，內心卻仍充滿正義感。你不常跟朋友見面，但每次聚首一堂，氣氛總會變得窩心，因為對方知道你最懂對方。你亦會從其他途徑了解好友的近況，對方一旦吃虧，你會二話不說的為對方解難。