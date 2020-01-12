假日食好啲　豪歎環球特色Brunch

點解Brunch會大受歡迎？原因好簡單，平時要早起身返工返學，周末放假當然想瞓到自然醒，既然瞓醒已日上三竿，吃不到早餐惟有連同午餐一起吃，而Brunch就是Breakfast與Lunch的混合體，中文則直接叫作早午餐。

牛津英文字典早在1896年就出現Brunch這個字，據說是由作家Guy Beringer於1895年在「Brunch：A Plea」文章中創作，主要是指星期六晚人們都忙着吃喝玩樂，星期日中午才起床食早餐。由此可見Brunch不會早在7點便開始供應，反而會在11時至下午3時這段期間享用。香港也有不少餐廳在假日供應Brunch，今日就精選3款近日推出的特色Brunch，讓大家過一個寫意悠閒的假日。

【A】豪邁奔放 美式龍蝦海鮮宴

金鐘某酒店的龍蝦吧餐廳由今個月開始帶來美國南部新奧爾良風味的「Lobster Boil龍蝦海鮮週日早午餐」，豐富食材包括原隻波士頓龍蝦、花甲、青口、蟶子，大蝦，還有甜粟米、法國扁豆等美食。最特別之處是廚師會直接把整鍋用秘製辣醬烹調的海鮮倒在餐桌上，客人只需穿上圍裙戴上手套即可大快朵頤，風味獨特。客人還可以享用自家製雪糕杯及無限暢飲法國凱歌香檳Veuve Clicquot及本地手工啤酒，隨時滿足到連晚飯都唔使食。

【B】氣氛浪漫 英倫懷舊風味菜

位於中環大館的英倫餐廳逢周末及公眾假期亦為客人提供「Britannia Brunch」，與美式豪邁奔放的感覺截然不同，客人反而像置身於皇室貴族的大宅享用優雅盛宴。頭盤款式包羅萬有，「愛爾蘭瑪皇生蠔配蘋果醋」以及「法式焗龍蝦配克科姆芝士」等同樣出色。最矚目的主菜有於餐桌旁即席分切的英式烤牛肉配約克郡布甸或香烤威爾特郡走地珠雞配黑布甸肉汁，而素食者則可選擇「Impossible™威靈頓牛柳配菠菜蘑菇伴青醬」。甜品主打懷舊風味，有英式拖肥布甸、蘋果金寶批配雲呢拿醬等選擇。

【C】至抵之選 多元化意式滋味

以為食Brunch一定貴？銅鑼灣怡和街某酒店的意大利餐廳近日就帶來了超值周末意式早午餐，$400有找就可以品嘗到豐富的意式頭盤、麵食及甜品。頭盤以沙律為主，意式烤雜菜、意大利香草沙律、意式芝士配番茄及香草汁款款都健康有益。除了沙律之外，以品質上乘見稱的Carpegna風乾火腿Prosciutto Di Parma亦很值得一試。享用意大利菜又點少得麵食？黑松露忌廉汁意大利粉、鮮蝦意大利粉、意式肉醬寬麵、卡邦尼意式長通粉、意式粉糰配南瓜核桃汁全部都無限量供應，還有即叫即切的意大利烤豬肉卷、燒牛肉及鹽燒海爐魚，每道菜都叫人回味無窮。甜品亦有多種選擇，好像意式咖啡酒香芝士餅、焦糖燉蛋、濃香朱古力慕絲等，款式豐富價錢又抵，一家人去開餐都很划算。