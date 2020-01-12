超卓汽車頒獎巡禮：至潮電動新貴─Hyundai KONA Electric

以小型電動SUV作定位的全新KONA Electric，是韓系龍頭現代汽車（Hyundai）繼IONIQ Electric之後，第二款引進香港市場的純電動車型。微斜的車頂線條配頂置尾翼，配上注入空氣動力學設計的17吋合金輪圈，造型時尚，且備有雙色車身選擇。

續航力長 充電快捷

電池組置於座椅底，與藏於頭冚下的永磁同步電動馬達組成動力系統，擁有100kW（即136ps）最大功率輸出及395Nm峰值扭力。車載能量回收制動系統，有助延長續航力。輸港的備有39.2kWh和64kWh兩個版本選擇，拍攝車屬前者，續航力312km。至於充電時間則視乎充電設施的制式。如在公眾停車場充電站採用6.6kW制式（中速），約需6小時10分充滿；若採用CCS Combo 2（歐洲制式）系統，連接100kW或50kW制式快速充電，只需分別約54分鐘及57分鐘便可充電至8成。