傳程達意：3月墨爾本盛事二重奏

最近全球都為澳洲大火同悲，眼看原本綠油油的大自然被熊熊烈火吞噬，不少動物遇害，讓人心痛非常。當務之急除了捐助救援機構，提高環保意識以及改變生活習慣，亦是為地球未來出力的重要任務。新聞圖片中展現大火最無情的一面，但事實上當地城市生活大致如常，繼續到澳洲旅遊大概是我們最實際可以支持該國的方法。

每年3月都是到訪墨爾本的最好時機，除了因為入秋天氣宜人，年度盛事一級方程式賽車及澳洲最盛大的墨爾本美食節均會於該月舉行。今年於3月12至15日一連四天舉行的一級方程式賽車，雲集世界頂尖好手，更一如以往為賽季打開頭炮，作為本年度F1的第一個賽場。此賽道是少數由公共街道劃分而成，觀眾們更可以在Brocky' s Hill清楚目睹時速高達300公里的賽車在完成第9圈、進入第10圈前，在長直路上衝刺的場面，現場的緊張感非透過螢光幕觀看可比擬。大會更為粉絲們特設F1 Fan Zone，讓車迷搜購紀念品之餘，更可與車手作近距離接觸，甚至有機會獲得偶像簽名。此外，更有其他不同主題的賽事、以及澳洲皇家空軍的精彩特技飛行助興，一次過幾乎滿足了車迷的所有願望。

而讓美食愛好者引頸以待的墨爾本美食節，將於3月19至29日舉行。以世界最長午餐而聞名於世，是公認的最佳美食節之一，活動每年都加入不少新意，探討飲食潮流之餘，亦大力推動當地飲食文化及食材，活動層次相當豐富。今年的重點活動有以植物為基礎的飲食派對、紐約當紅飲食作家Alison Roman主持的House Party、名廚名飲食家的講座分享等等，讓我們見識更多美食的可能性。

黃進達