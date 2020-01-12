【城市傳聞】鯉魚精作祟？藍地水塘鬼鬼哋

上星期講到城門水塘有不少靈異傳聞，但原來位於屯門的藍地水塘才是真正的「猛鬼水塘」！

早於1960年啟用的藍地水塘，又名老虎坑水塘，面積達17,000平方米，由於水塘被綠樹圍繞，加上水色清澈，所以多年來一直是郊遊熱點，惟風光明媚背後暗藏殺機，曾發生多宗小童溺斃意外，甚至被當地村民視為禁地呢！

【廿年間6小童溺斃】

事實上，藍地水塘不止一次發生遇溺意外，過去廿多年已奪去至少6名戲水小童的性命，所以一直有「鬼掹腳」的傳聞，更有村民指塘底有「鯉魚精」出沒，其外貌跟一個渾身濕透的長髮女孩沒兩樣，喜歡在近岸處游來游去，目的是吸引小童下水，再把「獵物」拖落水底淹死。另有傳聞指，每當有人捉了水塘內被放生的魚兒來食，就會發生浸死人事件，如有人在塘裏捉了兩條鯉魚，鯉魚精就會浸死兩人填數，言之鑿鑿。

不過，有村民認為傳說純粹靠嚇，目的是阻止小童前往戲水。無論如何，有一點可以肯定，這個水塘呈漏斗形，最深處有20米，塘邊淺灘約1米深，但再行前幾步，便會突然深不見底，加上塘底積聚層層淤泥，一旦雙腳陷入，難以脫身，果真是一失足成千古恨！