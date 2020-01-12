三界五行：送舊迎新　大吉大利

本來，保持家居清潔，是保障家人健康長壽的重要防線，「流水不腐，戶樞不蠹」，細水每流，每天打掃，是興家旺業的最基本方法，毋須擇日，但是，歲晚大掃除，如果擇個合適的日子，送舊迎新，破舊立新，是傳統風水重要環節。

過去一年，如果一切順利的家庭，以農曆計，今年十二月十八（星期日）除日宜大掃除；十九滿日宜大掃除；二十四（星期六）危日宜大掃除。二十五（星期日）成日宜大掃除。如果過去一年不順利甚至家中有不愉快事情發生，宜選十二月二十一（歲破日）、二十三（月破日）掃舍。至於二十八，任何家庭過去一年是好是壞都可以大掃除，因為俗語有云：「年廿八，洗邋遢」。大除夕是除日，忙碌人士，真的一直沒法抽時間大掃除，可以在年三十晚大掃除，但必須在晚上十一時前完成。

溫馨提示：過去一年如果家中有喪事、有成員大傷病，或者離婚、犯官非，以及其他不吉利的事件發生，大掃舍先用黃皮葉、碌柚葉、艾葉煲水，抹去不愉快的衰氣霉氣，才開始大掃除。大掃除後，所有清潔工具，包括掃把、垃圾篸、地拖、抹布都要棄置（因此不要動用吸塵機）。

大掃除後要另擇日換床單、被袋、枕套，這些都屬於「安床」概念，好日子是十二月十八、十九、二十二、二十五、二十八、二十九、三十，千萬不可在二十四日進行。

方向宇