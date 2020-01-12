雲文子教路　12生肖鼠年開運配飾：「雞、狗、豬」篇

來到第四天，奇門遁甲風水大師雲文子會為大家分析屬馬、羊及猴人士的開運顏色。三大生肖的開運顏色各有不同，由綠、白、紅、啡黃及黑色等都有齊，亦可因應不同生肖配搭菱形、圓形或心形圖案。以下就是大師對這三個生肖的運程預測。

【雞：遠離事非 養精蓄銳】

肖雞的朋友今年破太歲，代表破耗，破損，運氣不足，好事也容易受破壞，凡事受制於人。自信心大受打擊，開始質疑自己的辦事能力，但不至於谷底無望，中秋過後運勢會向好調整，今年應養精蓄銳，「宜守不宜攻」，留待運勢回歸便能乘勝追擊。注意鼠年人緣較弱，容易好心做壞事，宜閒事莫理，便能平安過渡鼠年。事業運頻生暗湧，工作出現「有危自有機」的局面，負責拓展的多元化計劃出現很多漏洞，人力資源不足，規劃未盡完善，幾番波折，才重回正軌，雖仍未達標，但得到上司體諒。

本年假桃花旺盛，能遇上心儀的對象，可惜總是有緣無份。處於「友達以上，戀人未滿」的感情狀態，意中人對你若即若離。財運吉凶參半，投資略有起色，應分散投資在不同的項目當中，便能減低風險，可惜破太歲財來財去，交際應酬開銷不絕。頭部偏弱，經常出現頭暈頭痛的毛病，偏頭痛病患者有舊病復發的可能，眼睛也容易不適。

肖雞錦囊

增運顏色：綠色、白色

增運飾物：菱形圖案或飾物

【狗：運勢亨通 異性緣增】

肖狗的朋友今年運勢亨通暢旺，本年一洗頹氣，請好好裝備自己迎接不同類型的機會湧現，滿腦子不同的理念想一一實行，可惜能力有限，生怕未能抓緊每個一閃即逝的機遇，處事變得「三分鐘熱度」，小心令運勢出現暗湧。事業運節節上升，源源不絕的發展機會相繼出現，如能好好把握，事業上將會有很大的突破，權勢逐漸提升，令晉升機會穩操勝券。本年得到女性貴人指引提攜，扶搖直上。

桃花運吉中藏凶，人緣運提升，帶動異性緣也大大增強，有緣人相繼出現，令你意亂情迷，感情生活變得混亂，惹來偏桃花，甚至多角戀，拖泥帶水的關係只會破壞正桃花的氣場。財運漸入佳景，穩中求勝乃今年致勝之道，投資策略以穩健長遠為大前提，着重短期效益的項目不宜沾手，利潤目標錯配，會引來蝕本的危機。提防今年手腳有意外發生，避免做過於劇烈的運動。

肖狗錦囊

增運顏色：紅色、啡黃色

增運飾物：圓珠、圓形圖案或飾物

【豬：踏實處事 等待時機】

肖豬的朋友今年運勢終見好轉，但精神狀態和思維未能回復到水平，運氣也好像差了一點點，上半年一切機遇也是虛像，凡事要幾經轉折才能達成。本年實事求是，踏實的處事方式是衝破一切困難的關鍵。下半年的運勢便會開始上揚，可以「借地運」來帶動運勢，往東南方旅遊，可有助增強運勢。事業運停滯不前，面對這個「樽頸位」狀況，尚算無風無浪。但面對庸碌無能的上司，漠視你辛苦努力的成績，注意勿讓鬥心磨滅，變得不思進取，態度慵懶，應養精蓄銳，留待下半年運勢提升，便能另覓更好前程。

桃花運漸漸增強，處處桃花朵朵開，本年會遇到不同類型的異性，愛情路上增添不少色彩，小心花多眼亂，容易只憑初相識時的感覺，去決定是否給大家發展的空間，因此錯失大好姻緣。財運吉中藏暗湧，本年投資機遇良多，如想增強勝算，贏取不俗的利潤，可和有深厚投資經驗的前輩合資。身體無大礙，主要是肺部較弱，呼吸系統容易出現各種毛病。

肖豬錦囊

增運顏色：黑色、白色

增運飾物：心形圖案或飾物