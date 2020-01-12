戶外機能如今已成為時尚界熱捧的潮流趨勢，西班牙品牌LOEWE創意總監Jonathan Anderson亦於去年帶領品牌走入大自然，以戶外山系為靈感，推出Eye/LOEWE/Nature功能服系列，主打功能與高質素並重的設計。

春夏系列的款式包括套頭連帽外套、耐用工人服外套、Polo恤以及全新水彩風景印花有機棉Tee等。抓毛絨物料以回收再造聚酯纖維及棉布製造，有大地色系、鮮紫色及迷彩印花，用於防水連帽外套襯裡、長褲、短褲及毛衣款式。Tee飾以M/M（Paris）設計的「Eye」眼睛標誌，還有七口袋軍裝褲款式。

除了松綠、橙色及黃色小牛皮登山靴外，還有多款實用的牛仔布、帆布及迷彩羊毛袋。其中一款全新輕巧Backpack背囊有人體工學保護墊設計，加強背部承托，袋內有收納手提電腦的間隔，而全新信差袋的前扣打開後可以加大袋身容量，這兩款設計有小牛皮細節裝飾，功能實用，適合城市生活或郊外遠足之用。