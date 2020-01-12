本日日本：京都町家「23合1」新旅館　4月開幕

家有一老，如有一寶，屋都一樣，把祖屋古宅改建成民宿旅館，在世界各地早已盛行，尤其在日本京都，以舊町家改造成獨棟的民宿或旅館，大家可能都住過。但你可見過把整條街廿多楝町家一起改建結合？今年4月，將在京都正式開幕的大型旅館「Nazuna 京都 椿通」，就是把四条大宮附近的椿通中，多棟明治時期町家建築進行改建，這些並排而立已超逾110年的町家，最終被整合成為約1,400平方米的大型旅館「Nazuna 京都 椿通」，當中包含了兩間餐廳及23個客房，直如脫胎換骨。在每楝兩層的町家客房中，都包含獨立的露天泡湯位，並以京都自然美為主題分5種不同裝潢。而在「椿通」首開的餐廳更是僅得6席限定的Chef's table「q」，另一間餐廳「和牛料亭 bungo」則提供高質的日產和牛料理，保證不會餓親嚵嘴的你。房價現預計每晚40,000日圓（約HK$2,880）起，喜歡京都風情的不妨一試。

Nazuna 京都 椿通

地址：京都市下京區高辻通大宮西入坊門町838

開幕日期：2020年4月（2020年1月開放預約）

房間：每晚40,000日圓（約HK$2,880）起（2至4人住）