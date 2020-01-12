意大利著名布廠　獨家推出Super 180's紳士服

以優質上乘的歐洲風格作主打的男裝服飾品牌BLAACK，一直緊守品牌設計哲學，以優雅及自信去彰顯現代紳士風格。今季品牌就聯同意大利著名布廠Guabello攜手合作，全球獨家推出以Super 180's打造的男士西裝及採用Super 150's製成的Tuxedo，整個系列共有21件服飾單品，為追求高品質紳士服的男士帶來驚喜。

成立於1815年的Guabello是意大利當地專門生產高級西裝精紡面料的布廠，擅長透過以極為幼小紗線紡織成細滑柔軟的布料，其紗支數可高達180，不少頂級男裝品牌如：意大利BOGGI MILANO、德國HUGO BOSS及美國JOSEPH ABBOUD都有與它合作。今季雙方就合作帶來四個不同設計風格的服飾系列，當中全球獨家發售的Super 180's羊毛西裝系列，分別推出四套（黑色斜紋、深藍色斜紋、灰色威爾斯格紋及深藍色條紋）正裝，所選用的Super 180's羊毛布料，按照國際羊毛組織所制訂的「Super X」標示分級中就代表布料是以新生羊毛紗線織成，而且每一根羊毛直徑均要於14.75微米（Micron）之內，因為布料的羊毛纖維相當幼細，所以令布料呈現極佳的柔軟手感。另外以紗支數Super 150's布料製成的Tuxedo，亦是BLAACK首次用上如此高紗支數的高質布料去製造紳士服。同時今季亦有照顧到需要經常搭飛機公幹及追求時尚感的男士，分別推出具抗皺及富彈性的Motion系列及多款用上千鳥格紋設計的Pattern Blazer系列，滿足不同男士的衣着品味。