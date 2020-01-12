大掃除好幫手　Bosch專吸毛塵

農曆新年就到，所謂「年廿八，洗邋遢」，又係時候幫屋企大掃除。德國品牌Bosch最近推出Unlimited Plus無線吸塵機就為此而設。

無線吸塵機大多可拆出手提部分，Unlimited Plus也不例外，而且這部分只有1.5kg，單手就能舉起。安裝到主機身時，全機則有4.7kg，在電動刷頭後方滾輪幫助下，輕輕力就推得郁，加上轉向靈活，家庭主婦都可輕鬆使用！跟一般吸塵機要連機身充電不同，它的兩枚2.5h電池可獨立快叉，交替使用連續提供60分鐘電力，屋企幾大都夠用。

吸塵機內置DigitalSpin無刷式摩打技術及AllFloor HighPower全功能電動刷頭，每分鐘轉速達5,000轉。以Turbo吸力測試，推幾吓就把地上的膠碎及紙條徹底清空，而且沒有吐塵問題，微細塵粒也吸得一乾二淨。它的筒式過濾器由衞生濾芯及空氣淨化薄膜組成，懂得自動分隔塵粒與大件垃圾，而且排氣潔淨，避免孳生細菌。

除了清潔地板地氈，它還備有多件吸嘴以應付不同角落。例如特長縫隙吸嘴富有彈性，可用作清潔天花、燈罩或梳化罅隙。另外又有電動床褥刷頭，專攻梳化或床褥上的動物毛屑。現場試吸，來回就可吸走大量狗毛，吸完未見毛髮糾結，貓奴狗奴必用！總括來說，此吸塵機表現平均，唯一缺點是收納架要鑽窿掛牆，難以保持牆身完整。