順Phone快遞：隱藏鏡頭+圓形機　CES焦點一覽

CES 2020正於美國舉行，不少手機廠商也在場內展示最新的手機產品或技術，以下為大家綜合了幾款重點產品，當中不乏令人眼界大開之作！

變色鏡頭 Concept One

國內手機品牌OnePlus一向創意多多，全新Concept One玩隱藏鏡頭，鏡頭外層設有一層與車廠McLaren合作研發的電控變色液晶玻璃，鏡頭閒置時是黑色，令鏡頭恍如消失樣。相反，當要使用鏡頭，玻璃則在0.7秒變成透明，可以開始正常拍攝。此外，玻璃還有ND減光鏡作用，有助降低進入鏡頭的光線，達到散景或延長快門效果。

圓形機身 Cyrcle Phone

長形手機已出現多年，美國廠商dTOOR INC就搞搞新意思，推出概念手機「Cyrcle Phone」，最大特色是內置3.45吋圓形觸控屏幕，並預載Android 9系統，驟眼看以為是龍珠雷達。廠商指圓形手機會較長方形手機有更好握感，只要克服App兼容問題就能推出市場。手機另配備13MP鏡頭及雙SIM插槽，預計2021年推出，預售價約500美元。

旗下首部 TCL 10 5G

TCL發表了多部新機，包括10L、10 Pro及10 5G，全部內建4鏡頭，主鏡頭達到4,800像素，當中10 5G用上最新的Snapdragon 765處理器，是品牌旗下第一部5G手機。TCL同場還發表了摺疊屏幕手機，暫時未有名稱，只知配備7.2吋柔性AMOLED屏幕，並採用類似Galaxy Fold的向內對摺設計，預計今年內推出，售價在1,000美元以下。

名稱曝光 Samsung新摺芒機

Samsung展出輕旗艦機Galaxy S10 Lite及Note 10 Lite，兩部機早前已介紹(bit.ly/2tK9R5D)，在此就不贅述。場內的閉門會議反而是焦點，因為爆出旗下第2代摺芒手機並非叫Galaxy Fold 2，而是叫「Galaxy Bloom」！據了解這部手機由於採用了上下對摺設計，外形跟法國某大品牌的粉盒相似，因而得名，而這同時亦意味手機將面向女性市場，絲打們要密切留意了！