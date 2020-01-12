【決性11點】失戀無罪

孤獨萬歲，失戀無罪，誰保證一覺醒來有人陪……唱就唱得易，但當真的和戀人走不下去，必須分開時，難免還是會有點心痛。到底你為何會失戀呢？是遇到渣男的機會高一點，還是自己本身有問題呢？

Q：下班回家，你站在巴士站等了15分鐘後，看着巴士App內預定的班次消失上移，所謂的下一班直達你家門口的車，卻始終沒來，這時你會怎樣做呢？

A.繼續留在原地等候

B.去買嘢食再回來等

C.改搭需要轉車的另一架巴士

D.直接搭的士回家

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答案分析

A.單調乏味

你是一個很沉悶的人，你的生活單調乏味，和你在一起，從來沒驚喜，時間過得久了，對方自然會感覺很沒意思，沒有激情和浪漫的一段關係，讓對方最終因厭倦而離開。

B.拜金棄愛

愛情和面包，你寧願選擇後者，為了過上更好的物質生活，你可以和一個不愛的人在一起，但沒有愛情的關係，根本沒法持久，你最終也會在新鮮感過後被對方拋棄。

C.見異思遷

花心的你在看到比自己戀人條件更佳的人時，便會不安分的想接近對方，甚至不惜一腳踏兩船，但你沒了解清楚到底對方是否看上你便鹵莽行事，結果連本來的戀情也賠上。

D.個性太強

太大男人或大女人都是不受歡迎的，可你的性格偏偏就是這樣，永遠都覺得自己是對的，就算錯了也不會向對方認錯，反而要對方倒過來氹你，最終讓對方受不了而心死離開。