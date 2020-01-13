【老友狗狗】盡能力為無家毛孩出力

2020年首篇文章，當然要宣布一下喜訊。過去一年，「救狗之家」共替503隻狗狗找到新家，平均每天有1.3隻毛孩受惠！牠們有的是幼犬，有的是繁殖場棄犬、流浪狗、被家人背棄的寵物犬；有名種犬，也有很多可愛的唐唐，以及我們的長期住客……牠們當初算是半隻腳踏進鬼門關了，哪想到還能成為人家的寵兒？感激選擇領養的家庭給了這群毛孩重生的機會，也給了我們503個開心的理由。這些快樂不是我們這群職員專屬的，每個人也可以發揮力量，來年讓更多毛孩享受家的溫暖，而自己也能因為牠們快樂而快樂。

【領養】

最直接當然是支持領養不棄養。領養拯救生命是真的，而且不止一條。你帶回家的毛孩固然受惠，同時動物機構也會多出位置，可以多救一隻狗狗；少一個人買狗，也就少一隻繁殖犬受害，真正愛狗之人都懂得選擇，而且我們機構還提供免費的行為訓練諮詢呢，即使新手家庭也不用怕。

【暫養】

若暫時無法作出領養的終身承諾，可考慮成為暫養父母，為有需要的狗狗提供短暫照顧。暫託家庭絕對是我們不可或缺的支柱，能大大紓緩領養中心逼爆的壓力，特別有利於幼犬或剛動手術、生病受傷、喜愛獨處、敏感易驚的狗狗，讓牠們在居家環境成長、療養、重建信心，不僅對狗狗未來適應新家大有幫助，我們還可以透過暫託父母的觀察，而更深入了解狗狗的性情與習慣，提高成功配對領養家庭的機會。

【義工】

每天要照顧600多頭狗狗的飲食、清潔、餵藥看醫生、處理查詢、機構營運、修葺，還要定期搞領養活動、籌款張羅開支等，可以想像工作量有多龐大。目前我們只得十數名全職員工維持着最核心、最必須的工作，仍然需要大量義工協助周邊的種種。喜愛親近狗狗的，固然可幫忙遛狗、餵食、美容、清潔等，也同樣可以攝影、平面設計、維修、籌辦活動、資料輸入、運輸、聯絡統籌等方式去支持我們。

【捐助】

沒有空餘時間，可考慮直接捐助金錢或物資，又或在友儕間進行宣傳募捐，收集善款或如報紙、毛巾、狗糧等必需品，紓緩我們龐大的財政壓力。

【教育】

教育才是改變毛孩命運的長遠方法。把「領養、不購買、不棄養」這個重要訊息廣傳親友，向他們解釋「救狗之家」的工作，其實就是在散播種子，從源頭着手減少狗狗被遺棄的情況。即使只是在社交平台回應我們的發文，簡單一個Like & Share，已可讓無家狗狗的故事傳得更廣更遠了。

我們團隊雖然人不多，但會繼續盡力拯救和幫助每個生命，堅守「不殺」承諾，讓狗狗在尋家路上能安心居住，有尊嚴地活到最後。期望2020年會是牠們的幸運年，找到疼錫自己的家人，更希望來年有更多有心人加入這個救狗之「家」，為毛孩出一分力。

莫家瑩 Cactus Mok

認證專業訓犬師 CPDT-KA®

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理