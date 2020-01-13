超卓汽車頒獎巡禮：最型格動感房車──BMW 3 Series

寶馬（BMW） 3 Series向來是廠方最受歡迎的車系之一，自1975年推出以來全球銷量累計超過1,500萬輛。全新輸港的

3 Series備有320iA及330iA Sport及M Sport版本，車身線條肌肉感十足，風阻系統低至Cd0.23，帶來更節能與穩定的操控。新車還配備多種顏色選擇，除了常見的白色外，新增Portimao Blue及Vermont Bronze同樣奪目。而且車身長、闊及高度增加，車頭經典雙腎形鬼面罩加上修長的頭燈設計，帶來動感型格。

豪華寬敞 贏取高分

全新3 Series配備了2公升渦輪增壓引擎，按不同型號如320iA輸出184hp馬力及300Nm扭力，而330iA馬力及扭力更達到258hp及400Nm，帶來了動感的操控表現。型格外觀與操控性能贏得高分之外，車廂布局兼備了豪華與舒適感，車廂空間增加下，令乘客的頭和腿部有更多伸展空間，後排高級皮革座椅更採用40:20:40比例設計，摺合後可為標準480升的尾箱提升置物量。至於中控台加入BMW Live Cockpit Professional系統，由12.3吋數碼化儀錶板及10.25吋嵌入式觸控螢幕組成，透過全新語音系統，只需簡單以廣東話說「你好BMW」，系統便可為你設定導航、娛樂與車冷氣溫度等；而iDrive 7.0系統更具備了多種功能如手勢操作等。為了提供更佳的操控性，廠方為用家提供自選升級的Adaptive M懸掛系統及M Sport差速鎖，從而提升操控樂趣。