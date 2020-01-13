麥玲玲鼠年生肖運程：肖牛篇

【與太歲相合 吉中藏凶】

由於與太歲相合，肖牛人士踏入庚子年會有較多新機遇，惟運勢易走兩極，約7成人屬穩步上揚，餘下約3成則會反覆多變。既然「合太歳」年份的運勢未明，不妨利用辦喜事來應驗變化，如結婚、添丁等。若未有沖喜者，可考慮為家居作小量裝修，並要特別留意個人及長輩的健康狀況。經商人士面對新合同時，必須提防「吉中藏凶」的情況。

【事業運】

受惠於「太陽」及「天乙」兩顆貴人星，發展順利，若老闆是男性，可望獲得提拔。此外，獲吉星「歲合」進駐，有利從事前線銷售、保險、公關等需要與人接觸的行業，惟受「合太歲」影響，洽談生意時要格外謹慎。財運方面有「吉中藏凶」之兆，從商者要謹慎控制成本，節流開源，不宜作大額或高風險投資。

【愛情運】

得到「歲合」幫助，單身者可望於交際場合或長輩介紹下遇見合適對象，惟開展關係前宜多作溝通，勿太早投入感情。吉星「太陽」入主，對肖牛女性有利，有望發展異地緣。另一方面，受凶星「晦氣」影響，若感情關係未穩定，宜低調處理。另外，「合太歲」年份易出現牆外桃花，已婚者要提防誘惑，以免捲入三角關係。

【開運錦囊】

★男性貴人的助力大，可令事業發展一帆風順。

★多出門外遊或開拓海外市場，有利運勢。

★為家居作小量装修，並擺放銅製龍龜以保平安。