三界五行：與神溝通　心誠則靈

年尾還神，是因為年初曾到寺廟上香祈福許願，或年中有疑難問題到寺廟上香祈求保佑，不論結果如何，如願以償或事與願違，都必須去當時拜神的廟宇還神，以表達自己誠心誠意。如果年初由「代言人」（例如阿媽、姨媽姑姐、好友）代為上香祈福，可請此人再代為還神，如果此人不方便，可以自己或另外請人去還神。如果自己年老體弱、生病或真的無時間親身去，而又無人代替，不要緊，可在自己家中上香，合十對天禱告，舉頭三尺有神明，神會諒解的。

今年還神好日子，以農曆計，是十二月十九、二十一、二十二、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九。至於十二月十八甲寅日是不宜祭祀，不過一般上香拜神則沒有所謂，但年尾擇日還神，還是講究一些較好。

擇日買新衣服過年，屬於「裁衣」。本來，古時的「裁衣」擇日，主要是指裁縫龍袍、官服、上京考試服裝（有詩為證：「慈母手中線，遊子身上衣」）、婚紗裙褂、禮服、嬰兒衫褲、開學服裝（祝福有個新開始）、飲宴服，以及大吉利是的「壽衣」（慎終追遠，好頭不如好尾）。但今時今日，「裁衣」擇日，也包括購買、訂造衣帽鞋襪。今年歲晚宜「裁衣」的好日子是，農曆十二月十八、十九、二十二、二十四、二十八、二十九、三十。

方向宇