《FIFA 20》選出最佳11人　利記成大贏家

經歷一整年的精彩足球賽事之後，由玩家票選的11位EA SPORTS《FIFA 20》年度最佳球隊（TOTY）球員名單日前揭曉，當中以利物浦為大鸁家，共有5名球員入選，包括遊戲封面人物Virgil van Dijk及剛奪非洲足球先生的Sadio Mané。至於球王Messi則連同隊友Frenkie de Jong入選。遊戲廠同時宣布將在「FIFA 20 Ultimate Team」的FUT組合包中限時推出 TOTY特殊球員物品，Fans們要密切關注啊！

《FIFA 20》年度最佳球隊（TOTY）球員名單︰

1. Alisson Becker（利物浦）

2. Andrew Robertson（利物浦）

3. Virgil van Dijk（利物浦）

4. Matthijs de Ligt（皮埃蒙特）

5. Trent Alexander-Arnold（利物浦）

6. Frenkie de Jong（巴塞隆拿）

7. Kevin De Bruyne（曼城）

8. N’Golo Kanté（車路士）

9. Kylian Mbappé（巴黎聖日耳門）

10. Sadio Mané（利物浦）

11. Lionel Messi（巴塞隆拿）