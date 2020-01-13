英國皇室御用狩獵裝　香港登場

近日哈利王子夫婦宣布卸任英國皇室高級成員身份一事，火速成為新一年的國際政壇及娛樂圈大事，佔據全球各大小媒體版面，雖然於理智上就算人家有咩冬瓜豆腐其實都已經與你無關，但感情上與它相關的一切雞毛蒜皮事情大家還是會好關心兼且不忘食吓花生。就好似英國皇室貴族進行狩獵活動時會着咩衫大家一樣會好留意，日前被視為英國皇室御用狩獵裝的英倫服飾品牌Barbour就正式落戶香港，於尖沙咀開設全港首間專門店，除了帶來包括：主線、Barbour International、SL及White Label不同支線設計之外，連Margaret Howell及Engineered Garments兩個聯名系列都有引入，以後要入手Barbour單品就方便得多。

由John Barbour於1894年所創立的英國服飾品牌Barbour，至今擁有125年歷史，品牌最出名就是製作出具有防水功能的Wax Jacket，透過於紡織紗線過程中加入石蠟處理令褸款達到防水功效，對於不時會下起毛毛雨的英倫天氣就最適合不過，是紳士們Trench Coat以外另一款「雨褸」選擇。同時亦正因為Wax Jacket擁有出色的防水效果，所以Barbour所推出的褸款連喜愛狩獵的英國皇室亦一樣當成御用狩獵裝束，身披Barbour腳踏Hunter就一家大細幾代同堂去狩獵，而品牌更分別從英女王伊利沙伯二世（1974年）、愛丁堡公爵菲臘親王（1982年）及威爾斯親王查理斯王子（1987年）手上得到皇家委任認證（Royal Warrant of Appointment），雖然擁有一張半張認證的品牌的確唔少，但可以集齊三大認證的絕對寥寥可數（其他包括：DAKS及GIEVES & HAWKES），Barbour的上乘品質絕對無容置疑。

是次Barbour香港專門店正式開幕，除了帶來主線系列最多人追捧的Bedale及Ashby兩款品牌主打型號之外，店內更有發售Barbour x Margaret Howell及Barbour Engineered Garments兩個人氣聯名系列，前者推出了短身剪裁的Spey Waxed Jacket，並有齊男裝及女裝尺碼；後者則分別有Cowen、Upland及Highland三款男裝褸款登場，剪裁與細節滲透出軍事味道。此外，新店亦特別帶來Barbour主要為日本市場而設的SL及White Label系列，當中SL系列褸款採用修身剪裁設計，適合亞洲男士身形着用，而White Label系列則將Barbour傳統褸款加以改良，保留經典輪廓同時將標誌性的蠟布換上同樣具防水功能的布料去取代，好處是打理及收藏更為容易，想入手Barbour褸款但唔鍾意油立立的必揀呢個系列。

除了上述可以於Barbour香港專門店輕鬆入手的最新褸款之外，早前英國著名購物網END CLOTHING亦特別與Barbour攜手推出了Re-Engineered聯名系列，採用經典蠟布配上Patchwork拼接剪裁打造出Lightweight Ashby Jacket及Collarless Baffle Vest，分別有Olive及Navy兩色供選擇，並加入多個口袋細節增強實用性。與此同時，Barbour香港專門店主理人Raymond更透露，今年秋冬季度Barbour更會分別與美國兩大人氣街牌推出聯名系列，設計風格更趨年輕化及更富潮流味道，大家可以即管拭目而待等多大半年。