生活夜校：專家教你揀電視　睇串流過新年

踏入1月中，農曆新年又就快來了，不少人會襯農曆新年期間，買部新電視來獎勵下自己，以前買電視，主要用來睇電視節目，後來進化到煲碟，由VCD、DVD進化至4K藍光碟，但最近大家買電視，主要都是用來串流睇片，影音平台Netflix是當中表表者，那麼買電視來睇串流時應注意甚麼?同以前買電視有甚麼分別?小記找來影音專家Alan Lee來提供揀電視睇串流貼士，等大家可以輕鬆揀部畫靚聲甜的電視來欣賞串流節目。

貼士一

想在電視睇串流節目，首先電視能下載或預設有Netflix、Apple TV+等串流平台App，鑑於Netflix是影音平台的龍頭，所以大部份新一代智能電視本身已預設有Netflix App，甚至在遙控器上設有Netflix掣，輕按一下就能即時進入收睇。而Apple TV+就較為新，普及程度可能不及前者，但Samsung上年推出的新款電視，已安裝有Apple TV+ App，令大家收睇時更方便，揀機時可因應自己習慣睇開那個影音平台而選擇。

貼士二

某些電視設有一些播放模式，能針對特定影音平台而優化畫質，例如Panasonic新一代的OLED電視GZ系列引進Netflix校色模式（Calibrated Mode），啟動後睇Netflix節目時就能減去「味精」畫面。因為每個串流平台拍了一套劇，或買了一套電影版權後，在上線播放前都會進行獨家的畫質微調，所以如果電視能因應這些個別的畫質風格來調節畫質，畫面色彩就會更自然及原汁原味。

貼士三

新一代串流節目的畫質水準大部份已達至4K HDR規格，所以揀電視亦起碼要揀部支援4K HDR的型號。至於不少電視迷關心的8K問題，雖然市場上已推出有8K TV，但無論電視及電影界都仍未普遍採用8K攝影機來拍攝，要串流影音平台由4K進化至8K，相信仍要等一段時間，所以除非是超級發燒友，否則都仍未有逼切性買8K TV。