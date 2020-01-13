【賀年糕點：新派甜糕】黃金色澤 薑香清新
2020年01月13日 20:00
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薑蜜白玉丹年糕：薑味濃郁而有層次，Aftertaste有股清甜的口感。（郭凱敏攝）
不少人喜歡農曆年吃甜糕，但又怕黏牙或死甜，中環一所名人中菜廳的主廚仇健恩師傅，就利用被譽為冬天恩物的薑做主角教大家炮製「薑蜜白玉丹年糕」甜糕。為了令味道更有層次，他分別選用帶鹹、香、辛味的檸檬薑，以及濃郁帶鹹香的冬薑，和有助突出甜味和顏色的生薑蜜。想薑味更濃和感質更滑，建議用攪拌機打碎，如果想口感較好，則建議用人手切粒。
何謂白玉丹？即是海底椰，香甜味有助中和辛辣薑味之餘，也能增加口感，蒸好的薑蜜白玉丹年糕，清甜潤喉，金黃色澤又夠好意頭。
如果不想動手做，又想品嘗新派甜糕，今年坊間亦有不少款式供選擇，如松露女王Esther選用西西里檸檬來做馬蹄糕、精品超市選用北海道紅豆配桂花炮製的甜糕，以及沙田某酒店以今年的鼠生肖和芝士的造型，製作出有趣味道的年糕禮盒等，均讓人耳目一新。
材料：（1個）
糖 2両半
水 9両
生薑蜜 4両
檸檬薑 2両
冬薑 9錢
澄麵 4両半
糯米粉 6両
生油 1両
白玉丹 5両
做法：
1.檸檬薑、冬薑切碎或攪碎；白玉丹切粒。
2.糖和水煮熱混合。
3.糖水、薑蜜、薑碎、澄麵、糯米粉和生油拌勻，最後加入白玉丹拌勻。
4.倒入模後以中火蒸個半小時即可。