【賀年糕點：新派甜糕】黃金色澤　薑香清新

不少人喜歡農曆年吃甜糕，但又怕黏牙或死甜，中環一所名人中菜廳的主廚仇健恩師傅，就利用被譽為冬天恩物的薑做主角教大家炮製「薑蜜白玉丹年糕」甜糕。為了令味道更有層次，他分別選用帶鹹、香、辛味的檸檬薑，以及濃郁帶鹹香的冬薑，和有助突出甜味和顏色的生薑蜜。想薑味更濃和感質更滑，建議用攪拌機打碎，如果想口感較好，則建議用人手切粒。

何謂白玉丹？即是海底椰，香甜味有助中和辛辣薑味之餘，也能增加口感，蒸好的薑蜜白玉丹年糕，清甜潤喉，金黃色澤又夠好意頭。

如果不想動手做，又想品嘗新派甜糕，今年坊間亦有不少款式供選擇，如松露女王Esther選用西西里檸檬來做馬蹄糕、精品超市選用北海道紅豆配桂花炮製的甜糕，以及沙田某酒店以今年的鼠生肖和芝士的造型，製作出有趣味道的年糕禮盒等，均讓人耳目一新。

材料：（1個）

糖 2両半

水 9両

生薑蜜 4両

檸檬薑 2両

冬薑 9錢

澄麵 4両半

糯米粉 6両

生油 1両

白玉丹 5両

做法：

1.檸檬薑、冬薑切碎或攪碎；白玉丹切粒。

2.糖和水煮熱混合。

3.糖水、薑蜜、薑碎、澄麵、糯米粉和生油拌勻，最後加入白玉丹拌勻。

4.倒入模後以中火蒸個半小時即可。