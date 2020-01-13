Richard Mille首款碳纖維圓形腕錶　限量140枚

Richard Mille除了最標誌式的酒桶形腕錶外亦有推出圓形錶殼腕錶，但原來品牌一直沒有推出以Carbon TPT®碳纖維製造的錶款，最近品牌終於推出首款採用Carbon TPT®碳纖維打造的圓形自動上鏈腕錶RM33-02。新錶將品牌2011年面世的RM 033腕錶重新演繹，在保留原有的錶款特色的同時，亦強化了設計線條，以凸顯其運動風格。

錶殼線條將酒桶形設計的曲線美與圓形優雅地融合一起，邊緣凹凸的獨特設計隱約透露出別致的運動氣息。碳纖維錶圈及底蓋的圓形配搭鍛面打磨紅金錶環，而錶帶的設計在視覺上延伸了位於6時和12時位置的兩道罕見凹槽設計，感覺一氣呵成。搭載五級鈦合金材質的RMXP1鏤空機芯，配備鉑金微型擺陀，令機芯厚度僅為2.60mm。採用濕噴砂和Titalyt®處理的底板，表面經過拉伸、微噴砂和緞光處理，此外還有純手工修飾的倒角，在極富幾何美感的鏤空圖案之中，巧妙玩味光影效果，凸顯腕錶輪廓。超大數字刻度不僅營造出活力風格，還能確保清晰讀時，限量140枚。