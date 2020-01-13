觀塘一日遊　感受不一樣的打卡點

觀塘是一個多姿多采的地方，雖然到處都是工廈，但卻處處都蘊含着等待被發現的寶藏。快跟我們的攝影機一起，探尋一下隱藏在這片繁華中的優靜之地。

樂華南邨停車場天台，有一個糖果色的打卡點，走進一個又一個的圈圈，天藍與陽光形成呼應。不同形狀的建築形成不同的反射面，透出不同的影子，遠遠看去像是每一步都充滿着神秘。走進其中一個圈圈裏，隨手一拍都是很有意思的構圖。

由樂華南邨走出去，經過康寧道公園，裏面是鳥語花香。公園的遊樂設施比較新，很適合帶小朋友來玩。

在裕民坊天台，可以看到在空中行駛的列車、破舊但充滿歷史感的工廈、現代充滿設計感的建築和車水馬龍的交通。站在從前，看向如今，拍上一張留念的照片，感懷時光的流逝。

裕民坊附近的駿業街，有一個熟食市場，裏面有很多大排擋，最上面有一個天台花園。周邊還有不同風格、飲食種類繁多的餐廳，逛累了可以先休息一下吃點東西。

志明橋，電影的取景地。它的設計不管從外觀還是走道都充滿廿着攝影的價值。

海濱花園，獨特的建築、海邊的微風、鮮艷的植物都令這裏成為了休閒的好去處。同時自然的色彩也是最美的風景，不用濾鏡也十分的好看。

滿滿一天的行程，四個截然不同的景點，滿足你不同的喜好。找一天空閒到處走走吧，香港其實也很美的。