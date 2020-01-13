【深夜字聊】好驚女友貨比貨

作為一個有風度，又有廣闊胸襟嘅男士，點都唔應該計較女友有乜嘢前男友，之但係呢位男網民卻因為一件事而對女友個Ex耿耿於懷，究竟係乜嘢原因呢？呢位男網民稱：「同女友拍拖已經有兩個幾月，本嚟諗住同佢趁住呢排嘅假期去旅行，順便嚟個拍拖以嚟首次親熱。點知早幾日發覺原來佢個Ex係外國人，仲要拍咗拖兩年幾添，好驚女友一見之下，就有相形見絀嘅感覺，簡單嚟講，我會自卑。不過我又唔夠膽探吓女友口風，佢個Ex嘅兵器係點，擔心咁樣會令佢覺得我好介意，萬一咁樣而令佢心裏有條刺就無謂。大家話我點樣先至可以知道，女友會唔會笑我支兵器比唔上佢個Ex呢？」

網友神回應：

Aira：所以話你哋啲男人真係無聊，其實你哋知唔知女人真係唔介意支兵器大定細，所以話你啲擔心其實多餘。

都肥：唔好話我心腸唔好，你女友唔多唔少會有比較嘅，問題係你係咪真係唔見得人先？如果未開波就有自卑感，咁你不如咪同佢拍拖。

Gaby：你為咗呢個問題而煩惱，不如花多啲時間睇吓點樣培養感情，畀到對方安全感好啲啦！

阿飛：其實你女友搵得你做男友，我諗佢其實都唔係只係諗住嗰啲嘢，而係覺得同你啱嘴形啫。你不如成熟啲，睇吓點樣安排個開心嘅旅程，總好過花精神喺啪啪啪上，因為有啲嘢係天生，你改變唔到嘅。