香港估估吓：哪個公園有大型迷宮玩？

公園除了有遊樂設施，還可以有甚麼？迷宮夠不夠特別？走入迷宮式花園，就如步進八陣圖般兜兜轉轉，深得小朋友歡心，而這個別具特色的迷宮式花園、坐落於馬鞍山公園，公園位於馬鞍山市中心，佔地達5.5公頃，地理位置非常優越，既在吐露港海濱旁，更可遠眺八仙嶺，真真正正的「盡覽海天一色」，風景100%優美。

基於馬鞍山的歷史關係，馬鞍山公園除了有這一個特色迷宮外，還設有介紹馬鞍山採礦歷史的展覽場，除了展示該區的採礦歷史以及礦坑結構外，更同時展出礦石標本和採礦設備，的確是獨特少見、富本土特色的展品。此外，公園中亦有一海洋廣場，內裏有座名為

「飛躍」的的中華白海豚雕塑，由藝術家高華文於1997年製作，也是公園的打卡點之一。此外，公園都有一片草地，不過面積不算太大，而且是區內著名的姐姐假日聚腳點，所以要野餐的話就要早點去「霸位」了，然而，姐姐們辛勤了一星期，能夠於假日跟同鄉見見面、分享家鄉食物，真的很難得唷！

地址：沙田馬鞍山鞍駿街十二號

交通：

港鐵 馬鞍山港鐵站A出口

巴士 A41P、40X、85M、85X、99、99R、86C、86K、86S、87D、87K、89D、286C、286M、680、680X、681、682、682A、885