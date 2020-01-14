尚鮑推出多款矝貴應節美食

為慶賀農曆新年，尚鮑REIGN The Abalone House推出多款矜貴的應節美食，配襯經典名畫的高級禮盒，無論送禮自用都是上佳之選。

今年尚鮑首度推出日本吉品乾鮑及南非吉品乾鮑，更為顧客烹煮鮑魚，煨入由名人御廚談錫麟主理的蠔皇鮑汁。掌廚廣東粵菜逾30年的談師傅絶對來頭不少，於1983年加入香港萬麗海景酒店滿福樓，28歲便擢升為總廚，2010年為食府取得米芝蓮一星評級，同年前往天津擔任天津環亞國際馬球會中菜廳 — 皇朝御園的行政總廚。他更曾是酒店老闆鄭裕彤的御廚，不少名人富豪如林建岳、劉鑾雄、楊受成等也是座上客。

尚鮑會為購買吉品乾鮑的顧客浸發乾鮑，並煨入談師傅的獨門配方蠔皇鮑汁，包括：鴨肉、雞、豬肉、金華火腿、陳皮、蠔油、鮑魚汁等材料精心烹調7小時，然後經真空密封處理，不含防腐劑。只需原袋蒸30分鐘，一開即可品嚐非凡的蠔皇鮑魚滋味。

此外，尚鮑美食由瑞士米芝蓮一星名廚Jean-Marc Soldati監製，藉新春佳節推出寓意「鮑」羅萬有的啖啖鮑魚日本大根蘿蔔糕，以及西班牙花粉蜂蜜年糕賀年禮盒，送上天然健康的鮮味。

尚鮑REIGN THE ABALONEHOUSE銷售點:

中環太子大廈109舖（查詢：2869 9788）

尖沙咀K11 MUSEA, B2樓層Unit 18 B201舖（查詢：3468 5188）

尖沙咀海港城港威商場2樓Kiosk 8

香港國際機場一號客運大樓7樓離港層

網址：www.reignabalone.com