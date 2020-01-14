超卓汽車頒獎巡禮：年度最前衞電動車──Audi e-tron

品牌首款量產電動車Audi e-tron的出現，為整個電動車市場帶來震撼，具備了前衞的外形設計，配上了全新單體式八角形鬼面罩，加上線條設計修長的頭燈及動感車身線條，散發出強烈的躍動前衞感。

配備王牌動能系統

Audi e-tron 55 quattro車長達到4.9米帶來十分寬敞的車廂空間，後排三座位皮革包裹座椅乘坐舒適，當然還有最大1,725升的尾箱空間。中控台是高階車款典型設計，上大下小的螢幕，用作顯示行車資訊如導航地圖，下方觸控式螢幕為冷氣控制面板，同時亦配備MMI系統的手寫輸入功能，軚環前方是12.3吋全數碼化儀錶板。所配備的95kWh鋰離子電池，可輸出馬力265kW，相等於355hp的馬力及561Nm扭力，而在Boost Mode下動力分別提升至408hp馬力及664Nm扭力，透過廠方王牌quattro四輪驅動系統，最讓續航距離達到417km。Audi e-tron不單外形前衞，車廂布局、動力表現及廠方提供一系列支援亦別具前瞻性。置身前排兩張貼身舒適的電動控制座椅上，可見前方中控台是廠方的高階車款典型設計，上大下小的螢幕，用作顯示行車資訊如導航地圖，下方觸控式螢幕為冷氣控制面板，同時亦配備MMI系統的手寫輸入功能。.環前方是12.3吋全數碼化儀錶板，附近一帶加配木飾，豪華全面提升。表現全面的e-tron獲得2019年《超卓汽車大獎》年度最前衞電動車。