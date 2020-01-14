麥玲玲鼠年生肖運程：肖虎篇

【驛馬星入主 有利出門】

踏入庚子年，肖虎人士擺脫了太歲相合的影響，屬穩步向前的一年。吉星方面，有「驛馬」進駐，多往外走動，百利而無一害， 從商者可嘗試開拓海外市場，打工一族亦應爭取出差機會，惟謹記「行船跑馬三分險」，出門後要注意人身安全。凶星方面，有「喪門」及「地喪」入主，不利家宅，又容易遇上小意外，宜多留意家中長輩健康。

【事業運】

「驛馬」進駐，代表新一年需要馬不停蹄、奔波勞碌，但付出與收入未必成正比，可幸肖虎者的鬥志強盛，不妨視鼠年為「播種期」，若肯多往外走動，更不乏賺錢機會，對於從事地產、保險、公關、前線銷售等需要與人接觸的行業更為有利。若從商者的生意牽涉外國貿易，新一年會有不俗回報。

【愛情運】

感情生活未算多姿多采，但對比起豬年已有好轉。單身者不妨借「驛馬」吉星的助力，多往外走動，除了有可能於外地遇上合眼緣對象，亦有機會在本地遇上從外地回流的異性。另外，受「孤辰」入主衝擊，男性易有孤單寂寞之感，加上有機會經常出差，容易因過分專注事業而忽略感情。

【開運錦囊】

★催旺四綠文昌星方位，可令事業發展更順利。

★家宅運受沖，搬遷、裝修或更換家具皆有助應驗變化。

★出門易遇上小驚嚇，宜佩戴茶晶，以化解負能量。