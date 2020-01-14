三界五行：天時解密　要看立春

流年運勢預測，主要依據是「天地人」三界的五行元素。《三界五行》專欄，在接下來一段時間，從天時、地利、人和三個角度，去分析2020庚子年的運勢。

天時的密碼，就是「立春」八字。溫故知新，先回顧在2019年2月3日本欄目根據當年立春八字的分析：「己亥、丙寅、壬申、丙午，計算五行，有一金，一木，二水，三火，一土，五行齊全，火很旺。2018戊戌年，全世界處於動盪，烽煙四起，勢必蔓延至火氣十足的己亥豬年。年柱己亥，己屬土，亥屬水，五行土克水，是『土水戰』。月柱丙寅，丙屬火，寅屬木，這是木生火。時柱丙午，丙與午，都屬火，火氣十足。從以上幾點，可以看出，豬年存在很多不穩定因素，樹欲靜而風不息。」

結果如何，各位看官有目共睹，毋須贅言。單看美國挑起貿易戰火，以及在波斯灣點起的火頭，就知道方向宇所言非虛了。

2020年，表面看來很好，有很多「成雙成對」現象。2020，就是兩個20（粵語是易靈）。農曆是「雙春兼閏月」，兩個「立春」，閏四月。新曆2月也逢閏，本來2月只有28日，2020年2月有29日。雙數的4月4日、6月6月、8月8日、10月10日、12月12日，都是星期六。春節、元宵節、清明節這幾個大節日也都在星期六。

至於庚子流年運勢具體如何？明天再詳細分析。

方向宇