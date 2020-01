由即日起至2020年1月24日,凡選購任何Xbox One X主機連遊戲套裝,即獲$688折扣。(互聯網)

農曆新年就到,親朋戚友來拜年,除了打牌就是打機。香港Xbox亦特別在佳節時間提供優惠,由即日起至2020年1月24日,凡選購任何Xbox One X主機連遊戲套裝,即獲HK$688折扣,而選購任何Xbox One S 1TB主機連遊戲套裝,則可獲HK$388折扣。

兩者同樣可額外獲得2款星戰遊戲《STAR WARS Knights of the Old Republic》一二集的下載碼、Gears POP手遊寶箱兌換碼、Xbox保暖頸套及Xbox福袋一個。新玩家同時加入Xbox Game Pass遊戲服務,更可以用超抵價錢HK$10玩逾百款精選遊戲,追求高性價比的用家不容錯過。