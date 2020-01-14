筆者從事教育行業多年，遇到不少家長都會問我們有關IB升學的意見，或者向我們請教何謂IB課程，不同IB學校有甚麼不同等等。今回筆者將會分享一些有關IB學校的常見問題。

【甚麼是IBPYP，MYP和IBDP】

根據2020年的統計，全香港有40間Primary Year Program（PYP）的學校，但是只有13間有Middle Year Porgram的國際中學，然後到了IB DIPLOMA預科程度的學校，又忽然增長到33間。PYP即是小學，學生年齡在3-12歲，MYP即是我們的中學程度年齡在11-16歲，最後IBDP的兩年就是大學預科，年齡在16-18歲。之後同學畢業就是直接上大學了。

【讀IBMYP學校還是本地學校？】

根據以上資料，讀者可以見到PYP畢業後，家長將要考慮子女的去向，因為IBMYP的學校不多，學位亦都有限，所以有些家長需要決定繼續留在IB學校還是選擇本地學校。例如學生如果就讀Japanese International School或者Hamilton Hill International等等，這些學校都是只有PYP的，同學畢業後，一定要另外尋找MYP的學校。一般來說，希望學生中文好的家長，通常會考慮讓子女轉讀本地DSE學校，或者着重中文的IB學校，例如VSA，耀中，ISF等學校，然而ESF學校培訓出來的，一般都比較西化。

【IBMYP的成績緊要嗎？】

有些家長在Grade 6， Grade 7已經找我們補習。雖然筆者非常感謝各位家長的支持，不過我們還是語重心長跟各位家長解釋，不用全科都需要補習，尤其年級細的學生不一定要補一些專科，可以着重語文和數學等大科便可。因為學生不到Grade 9-10 都不用選擇科目，所以家長不用害怕會落後起跑線。我們PYP基本上是不建議補習的，因為年齡太小，亦都不適合每星期固定上課，寧願還學生一些私人空間，自我發揮。到了MYP的時候，如果學生有IGCSE科目的困難，或IBMYP某科學科需要額外幫助，那時再找補習都未遲。最後就是IBDP，這兩年學生將要經歷大學前最後的公開考試，而且校內考試分數每次將會計分，所以我們認為要打好根基，學生可以選擇讀Grade 11 前的暑假開始。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣