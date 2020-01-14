脊字筆提：玩跳彈床撞頸　致左手不能動

本欄曾談及頸椎關節性問題，患者一般感到頭痛、頸痛及手麻痹，早前一名25歲男子前來求助，玩跳彈床撞傷頸部，導致左手無力不能郁動，磁力共振（MRI）檢查發現頸椎間盤突出；由於並無出現頭痛及頸痛徵狀，故此，當日他入急症室時，並未有即時發現頸椎問題。

這位男患者是活躍分子，喜歡多項球類活動，每星期總有數天打籃球、羽毛球或壁球，不打球也會跑步，基本上每天必做運動。他文武全才，喜歡看書，因長期低頭閱讀，頸椎弧度亦減少；一個月前，朋友相約玩近年流行的跳彈床，縱使第一次跳也很有信心，放膽投入。就是因為太有自信，跳得盡情致失手，凌空頭頸肩先着地，幸有軟墊承托，但已即時感到左手乏力，他恐怕是甩骹，立刻到醫院急症室。醫生為他作X光檢查，並無甩骹或骨折徵狀，懷疑是拉傷肌肉，故此，開了消炎止痛藥。

一星期後，他的左手雖然無痛，但仍是無力不能郁動，於是求助脊骨神經科。為他初步檢查，發覺頸椎附近肌肉變腫，相信是經過猛烈撞擊後神經線受壓，從X光片所見頸椎弧度是變直，不過並無明顯創傷。由於有神經線受壓徵象，故以磁力共振檢查，結果顯示，頸椎第五和第六節有慢性椎間盤突出，以及旁邊的肌肉有嚴重發炎。頸椎由七節脊椎骨組成，支撐着約12磅重的頭部，第五及第六節控制身體上肢，手和肩的活動能力，所以患者因而左手乏力，舉不起來。

頸椎間盤突出患者一般會有頭痛、頸痛及手麻痹，但是不一定每個個案都有齊以上徵狀。脊醫診斷時，需以Motor、Reflex及Sensory來測試，觀其神經線反射（Reflex），是否感覺痛楚（Sensory），有沒影響肌肉活動能力（Motor）；而這名患者就正正是頸椎間盤突出，導致手部活動能力出現問題。經過首兩星期緊密治療，以超聲波消炎消腫，以3D脊骨牽引機及脊醫手法矯正頸椎，他左手的活動能力已經回復正常。椎間盤突出是需要長時間康復，故仍要定期覆診，觀察病情。

脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家