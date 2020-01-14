掃盡平價新春「鼠」裝

雖然老鼠形象一般都較為負面，但米奇老鼠Mickey Mouse絕對會係例外，相信3歲至80歲的讀者至少都會認同全球最受歡迎的老鼠都必定非佢無屬，早於上世紀1928年首度亮相後，就已經成為Walt Disney最具代表性的卡通人物，其身影遍布於漫畫、動畫及電子遊戲世界，除了於全球各地六間大宅（Disneyland）會見到佢之外，佢老人家（90幾歲啦）亦經常與不同領域品牌聯名合作，推出的產品包攬衣食住行。適逢即將來臨的農曆新年生肖屬鼠，各方潮流品牌當然都要與Mickey Mouse合作推出新春聯名系列應節，是次就為大家搜羅三大親民服飾品牌最新推出的聯名服飾單品，等你可以買番件靚衫等過「米奇年」！

【GU定價親民】

GU作為定價親民的日本服飾品牌，基本上一年到晚都有推出形形色色的聯名系列去取悅普羅大眾，踏入新一年GU就率先與Disney合作，以運動服飾為主題，推出一系列色彩斑斕並融合植毛及刺繡細節的男女裝及童裝服飾，當中包括米奇與一眾迪士尼好友齊齊以運動造型亮相，動感之餘仲食正新春鼠年喜慶時刻，最重要係定價親民，買多兩三件都唔肉赤。

【H&M簡潔玩味】

同樣貴為瑞典親民服飾品牌龍頭的H&M，趁農曆新年之時亦特別推出一系列採用米奇老鼠元素打造的聯名服飾，當中設計主要以簡潔筆觸勾勒出Mickey Mouse經典形象，即使採用黑色線條仍然好易認佢個「嘜頭」，更有將佢「鼠頭」變成「O」字套用到「LOVE」及「MOUSE」的玩味設計，其中部分服飾及配飾亦加入燙金印花設計加強新春氣氛。

【ZARA復古前衞兼備】

西班牙服飾品牌ZARA近日亦同樣與Disney攜手推出了一系列聯名單品，當中除了用上舊版Mickey Mouse圖案（1939年之前黑色眼珠版本）製成Print Tee及Photo Print Tee設計之外，同時亦有將不同表情的米奇頭像重複拼貼成玩味較重的圖像，另一款衞衣設計則用上「Tsum Tsum」版本頭大身細的圖案，同樣可愛有趣，足證Mickey Mouse即使經歷不同年代轉變仍然是大人細路心目中最開心兼有代表性的卡通人物。