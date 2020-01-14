Jaguar XE R-DYN SE P250　內外優化

新XE的車身頭尾比例經重新設計，底盤更低。R-Dynamic版還擁有面積更大的前進氣口，配上J-Blade彎刀形LED日間行車燈，更引人注目。（莫文俊攝）

Jaguar XE豪華四門轎跑推出中期改款，今次改款，外觀進行一些優化設計，講到最大變動主要都是集中在車廂科技配備上。

新XE的車身頭尾比例經重新設計，肌肉線條更突出，底盤更低。配合後輪驅動設定，加上輕量化鋁合金車架和前雙搖臂、後多連桿懸掛系統，成就靈活操控。輸港的R-Dynamic(R-DYN)版，擁有面積更大的前進氣口，配上J-Blade彎刀形LED日間行車燈、設計靈感來自賽車場上彎道圖案的細長LED尾燈，尾泵把裝飾還注入了黑色網紋細節，更凸顯運動氣息。

拍攝車是XE R-DYN SE P250（Sport Pack），配備19吋跑化設計合金輪圈、R-Dynamic金屬門檻裝飾、對比色縫線跑化前座、附設觸感操控功能鍵及緞面鍍鉻換檔撥片的新設計R-Dynamic軚環和12.3吋數碼化儀錶。Sport Pack還配備支援Apple CarPlay的Touch Pro Duo雙屏幕10吋觸控式多媒體娛樂資訊系統、手機無線充電及電控滑動式天窗等。

規格表

車型：四門五座位房車

引擎：直四Turbo

容積：1,997c.c.

最大馬力：250ps/5,500rpm

最大扭力：365Nm/1,300~4,500rpm

傳動：八前速SportShift自動波

驅動：前置引擎、後輪驅動

懸掛：（前）雙搖臂、（後）多連桿

制動：（前、後）通風碟

0~100km/h：6.5秒

綜合油耗：8.5L/100km（WLTP）

車身體積：4,678×2,075×1,416mm（長×闊×高）