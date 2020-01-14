【賀年糕點：新派甜糕】健康有營年糕DIY

近年香港人講求健康，不但菜式要求少鹽少糖，就連賀年糕點都要求有健康版，好像於本地餅家老字號任職多年的糖餅資深大廚林歡師傅，就教大家炮製新派健康的紫米紅米核桃糖年糕。

用料不算複雜，主要是用糯米、紫米和紅米等，浸軟後，按一定比例加水後磨成米漿。師傅指想米漿更幼滑，最好選用石磨，他指坊間有迷你的石磨選購，方便又不阻地方。若然用攪拌機的話，最好隔渣。

想成品造型更靚，可先在模具上放上核桃，如想保留核桃的香氣，千萬別烘焗或炒，這樣反而會令香氣流失。

此外，坊間亦有選用不同健康材料製作的新款健康甜糕，如中環一間五星級酒店米芝蓮中菜廳，就選用銀耳、雪棗和牛蒡來配茉莉花製成糕點；有連鎖餐飲集團就用冬天當造的栗子和大熱健康食材紅藜麥來炮製，最後是灣仔一間五星級酒店以黑糖來代替蔗糖製作甘香甜美的年糕。

材料（1個分量）：

糯米 250克

紅米 140克

紫米 80克

片糖 180克

水 適量

核桃 適量

做法：

1.糯米、紫米、紅米分別加水浸過夜。

2. 將80克水煲熱，加片糖煮溶。

3. 將浸過的糯米、紫米、紅米按相同比例的水，分別以石磨或攪拌機打碎，再隔篩成米漿。

3.核桃放在模底，將3款米漿加糖水拌勻，倒在模內，蒸約1小時20分鐘便成。