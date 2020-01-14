生活夜校：「西線無戰事」出自哪場戰爭？

剛剛奪得金球獎最佳電影和導演，並獲奧斯卡提名的戰爭電影《1917 逆戰救兵》，以第一次世界大戰的「西線」為背景。

所謂「西線」，是因為第一次世界大戰同盟國主力就是德國，德國位於歐洲中心，對俄、法、英作戰，代表德國要面對兩條戰線，就是對俄國的「東線」和對英法的「西線」。

本來德國以為，可以迅速擊敗英法，集中全力在「東線」對抗俄國，但戰爭形勢因為馬恩河戰役而有了戲劇性地改變，雙方沿着法國邊境自北海至瑞士挖了一連串的壕溝，實行陣地戰，整條戰線在戰爭大部分時間都未有明顯的變動，而守着戰壕的士兵，則天天面對死亡威脅和極惡劣的生活環境。

說到「西線」，可能不少球迷都記得，有些球賽旁述，談到當天沒有賽事，都愛說「今天西線無戰事」，原來正是源自這場場爭。

話說一戰之後，德國作家埃里希·瑪利亞·雷馬克（Erich Maria Remarque）在上世紀二十年代，寫了一本名為《Im Westen nichts Neues》的小說，譯成中文就是《西線無戰事》，描述第一次世界大戰西線的殘酷戰況，內容帶有強烈的反戰意識，廣獲好評。美國荷里活於1930年改編成電影《All Quiet on the Western Front》，更一舉奪得奧斯卡最佳電影和最佳導演兩大獎項，自此以後，「西線無戰事」便融入香港，成為當年的日常用語。