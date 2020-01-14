貼心旅人：花多眼亂　「日本口罩」怎麼揀？

年年春至，流感橫行，返工返學「一人一罩」已成日常，有人甚至會遠赴日本，大量購入高質美觀的日本口罩，不過由於款式太多，款款都說防敏抗菌，令人花多眼亂。我們試「精簡」以下11款流行口罩的賣點，給大家針對自己需要，選對自己的口罩。

（一）賣高密貼面

Kowa三次元高密着系列口罩，針對能過濾PM2.5細懸浮微粒，強調「無縫」緊貼面部，能阻斷99%「PM2.5」與病菌，設有3種尺寸。

（二）賣高機能

Kowa三次元高快適&高機能系列口罩，舒適與高機能兼備，以高質不織布製造，鼻翼加固防眼鏡起霧，五層防護內外抗菌。

（三）賣超舒適

Unicharm超快適口罩，強調舒適度，絲質材質觸感好又貼面，又可防護「PM2.5」，適合長時間使用者。

（四）賣呼吸暢順

Unicharm超立體口罩，為令使用者呼吸更暢順，口罩特別設計成圓弧形，以及配以無痛耳帶，貼面舒適。

（五）賣可愛不變形

nepia口罩，包裝上的「企鵝」可愛又易認，它以特殊不織布材料製作，令口罩不易變形，減少不適。

（六）賣抗菌消臭

Rohto抗菌消臭口罩，除能防PM2.5、病菌及花粉外，它更針對「臭味」問題，加增了消臭處理，強化其抗菌與消臭功能。

（七）賣日夜加濕

小林製藥加濕型口罩，特別放入加濕片，讓人呼吸時可保持濕潤長達10小時，而且還分「日用」及「夜用」裝針對不同時間需要。

（八）賣不掉妝

Kowa不掉妝口罩，針對常化妝的女性使用者，口罩作了不易黏染粉底處理，立體感加強亦不易黏染唇彩，材料柔軟也不易留口罩痕跡。

（九）賣香氛療癒

Kowa香氛系列口罩，分別有玫瑰、薰衣草、檸檬香味，為使用者增添香氛療癒，女性用家特別受落。

（十）賣細面「靚」樣

Unicharm小顏口罩，針對女性愛美要求，特設小尺寸款式，口罩圓弧形設計緊貼面部，讓口罩像小了一個碼，不會太遮擋妳靚樣。

（十一）賣時尚型格

PITTA Mask，不少日本、韓國人氣偶像都愛戴，令貼面「球形」口罩都變成時尚，而且用冷水洗它3次也不損過濾效能，玩水最好用。