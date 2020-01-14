NET-A-PORTER旗下的 NET SUSTAIN專門搜羅以可持續發展為理念的良心品牌，讓顧客以更簡單直接的方式搜購環保時裝。（互聯網）

近年唔少女士扮靚的同時也開始關注環保這議題，希望扮靚之餘又能盡量減少對地球的破壞。NET-A-PORTER旗下的 NET SUSTAIN負責任時裝系列，便專門搜羅以可持續發展為理念的良心品牌，讓顧客以更簡單直接的方式搜購環保時裝。踏入新一年，平台不但有多45個新時裝品牌加盟，更首度新增27個美妝品牌，令平台內品牌總數多達100個。

與此同時，NET SUSTAIN亦邀來17個品牌推出別注單品系列，每件產品均至少符合其中一項此平所台遵從的可持續發展準則所定義的特性，維護人類、動物和環境福祉，並遵守時裝及美妝業在國際上公認的最佳實務守則。大型品牌Theory、Gabriela Hearst和By Malene Birger，與新進品牌Bite Studios、Aaizel和Envelope 1976紛紛發揮創作巧思，帶來一系列穿法多樣且值得投資的經典單品，讓大家透過「穿衣」也可為環境多盡一分力。