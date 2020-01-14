【深夜字聊】太太夜半夢囈　撩動慾望

Q：我和太太結婚10年，兩人均40多歲，不打算生孩子。近兩年，我們的性生活次數降至零，有時會親熱幾下，但總是提不起勁去做，我是靠自慰來發洩。直至有晚，聽到睡着的太太好像在呻吟，似是發夢，忽然有股衝動湧起便騎坐她身上，她半夢半醒顯得很享受，我也很滿足，以為性生活會重新開始，但之後我們在這方面也還是很冷淡，睡前繼續各自上網打機然後倒頭便睡，有時太太拒絕，我也覺得不好勉強，但我現在好想知道究竟應否繼續順其自然？

阿生

A：不少伴侶在婚後相處久了，基於種種理由，例如生活閒暇節目各自各精彩、感覺性生活已變例行公事、工作應酬忙碌導致精力透支、身體疲勞蓋過性衝動等等，皆容易令伴侶雙方漸次疏懶，給自己和對方製造更多藉口，慢慢停止了性生活。

青壯年男性怎可能缺乏性慾？同樣地，女士們何嘗不是時常嚮往獲得性滿足！性需求不會因着各種外在因素而溜走，它若被壓抑，其實是會俏俏地騷亂，並趁男女不為意時，冷不防來個大逃脫。男性太久不做愛，他們會動手自慰、發綺夢、夢遺、因觀看情色材料而心動。女性在賀爾蒙煥發時，她們同樣容易發綺夢、產生夜間不自主性高潮、誘發自慰行為等。這說明即使伴侶間過着清心寡慾、去性化、守齋式的房事生活，這只不過是表象而已，雙方體內還不是滿滿充斥了澎湃洶湧的情慾需要！

同睡一床而不做愛達兩年，卻因太太夜半夢囈而撩動性慾，偶發亦奇特，它亦隱含了性啟示，只要你們肯去多走一步，便可令「一個人的性愛」重新演化為「兩個人的性愛」，若希望延續性歡愉，所謂順其自然實在是行不通的，這樣只會令性愛「歸零」。不刻意，不成事，打鐵趁熱，伺機而動，減少埋頭上網，提早鑽進被窩，熱情摟抱對方，相擁而睡等，對於早已習慣了性冷淡的伴侶來說，皆是慾望之表達。不要小窺這些基本親密舉動，它絕對有助伴侶提升性親密感覺，重燃激情。

李偉儀