【星星蜜語】送豬迎鼠 心靈該如何準備？
2020年01月15日 09:00
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送豬迎鼠，我們的心靈應如何準備，然後計劃未來？（設計圖片）
已經來到豬年的尾聲，由歲晚踏入鼠年的正月，香港環境的能量場，以至對個人會有甚麼影響？鼠年可以有一個美好的開始嗎？答案是肯定的。
【平靜祥和的氣氛】
大家可以放心，這兩星期（2020年1月15-26日）環境的能量，會延續着上周的沉穩。社會環境並不會出現大變動，人人都本着農曆新年快到，期待與親朋團聚，或辛勞一整年之後休息一下的心情，都會盡力維持平靜祥和的氣氛。
在兩個年度的交界，人們都會數算自己過去的努力，期望在這一刻享有收成，或更確定到自己的能力與條件，有助展開新一年的鴻圖大計。這是一年之中豐收的高峰期，是為未來儲蓄着資源和力量、凝聚機會的時期。
【十二星座提點】
白羊座、獅子座、人馬座：這段時間不妨為新一年尋找新機遇，連結一些人，對來年發展會有幫助。
金牛座、處女座、山羊座：有用的資源、有能力的人，這段期間會不斷吸收和儲蓄。
雙子座、天秤座、水瓶座：好好審視一下自己擁有甚麼資源和優點，是時候發揮一下，為自己賺取想要的未來。
巨蟹座、天蠍座、雙魚座：係你嘅就係你嘅。等待已久的事情終於見到成果，你應得的也會出現。
Profile
Carlie
Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）