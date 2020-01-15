超卓汽車頒獎巡禮：旗艦級優雅SUV──Audi Q8

作為廠方的豪華SUV的Audi Q8，擁有動感外形，寬敞優雅的車廂空間，同時加入了觸控操作概念及高科技導航系統，帶來舒適的乘坐感與優質的操控表現。

極致舒適享受

車身擁有如四門房跑車的優雅線條，車頭配以全新八角鬼粗格式鬼面罩，配襯目光銳利的HD Matrix LED頭燈設計。寬敞舒適的車廂空間感十足，前後排乘客在高級皮革座椅享受車程，還有最高達到1,755升容量的尾箱空間供戶外活動時置物用。一體式中控台布局豪華實用，透過中控台上10.1吋及下8.6吋的觸控式螢幕，以MMI Touch操控大部分的車廂設定，控制溫度、導航或娛樂節目簡單方便，而為了讓Q8內乘客享受豪華舒適旅程，廠方更特別提供自選Banf & Olufsen高級音響，在3D環迴立體聲下享受欣賞音樂。全新Audi Q8內外設計優雅富動感，多項新科技設備帶來舒適方便的操控，加上高度的實用性，讓它成為2019年《超卓汽車大獎》旗艦級優雅SUV得主。