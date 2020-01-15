置富Malls　粉紫KUROMI陪你過新年

換上粉紫色造型的KUROMI由即日起至3月1日期間將會夥拍好友BAKU、NYANMI和KONMI來到置富Malls跟大家拜年，各位Fans記得去「置富Malls‧KUROMI玩轉新春樂庭園」影靚相啦！（莫文俊攝）

【特約報道】誰說文靜乖巧才討人歡心？KUROMI雖然出名調皮搗蛋，但在2019 Sanrio Character Ranking人氣排行榜中繼續打入最後10強，名列第5位，粉絲無數的她最近就換上充滿新春氣息的全新粉紫色造型，帶齊一班朋友現身「置富Malls‧KUROMI玩轉新春樂庭園」與大家迎金鼠過新年。

【4大商場各有特色】

由即日至3月1日，在馬鞍山廣場、＋WOO嘉湖、置富都會及置富第一城4大商場都會見到KUROMI的蹤影。馬鞍山廣場會以「KUROMI吉運臨門新年村」為主題；想玩「新春迎福配對小遊戲」就要來到+WOO嘉湖「KUROMI花開緣滿樂庭園」。置富都會「KUROMI五鼓福星迎新春」總共設置了5個印有KUROMI樂團團員頭像的堂鼓，其中一個更高達2.8米，氣氛十足。至於置富第一城「KUROMI桃醉‧花燈庭園」則以粉紅和粉紫色為主調，既有「迎春接福小屏風」及「吉祥好運桃花牆」，中庭亦屹立了3米高的大型花燈，洋溢着濃厚的節日氣氛又帶有浪漫色彩。

【4大開運打卡場景】

每個商場的KUROMI庭園均設有多個打卡位，馬鞍山廣場的「KUROMI吉運臨門新年村」就有4個不能錯過的場景。

打卡位1：中式大宅

充滿古典味的中式大宅以粉彩色為主調，掛上金色炮竹更添傳統氣氛，將KUROMI融入粉紅色的亭台樓閣當中，還有朋友仔NYANMI貓貓及KONMI狐狸看守大門，每個細節都值得拍照留念。

打卡位2：舞獅KUROMI

講到最搶眼一定非1.8米高的舞獅造型KUROMI莫屬，換上傳統服飾的KUROMI落力表演醒獅祝福新一年吉祥如意，毛茸茸的獅頭同樣可愛。

打卡位3：巨型風車陣

想祈求好運降臨就要去2.5米高的巨型風車陣，這個粉紅色花圃由BAKU負責守護，盛開的桃花寓意花開富貴，聽說KUROMI更向巨型風車上施展了魔法，轉完粉紅色與紫色的風車，只要誠心許願就會心想事成。

打卡位4：財源滾滾金錢閣

新一年大家都希望財源滾滾來，那就要先坐上金碧輝煌的KUROMI王座沾沾好運氣，然後再與親朋好友一起玩「財源滾滾夾」遊戲，在1分鐘內夾最多的金幣、利是與金元寶，祈求鼠年盆滿缽滿皆大歡喜。

消費換購限定禮品

作為KUROMI的忠實Fans，置富Malls亦為大家準備了KUROMI金玉滿堂利是封及KUROMI新春連帽斗篷兩款限定精品，只要在指定日期消費滿特定金額即可換領，數量有限，記得把握機會去搶購！

KUROMI金玉滿堂利是封

換領日期：即日起至換完即止

換領方法：凡於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿HK$800 （包括HK$600或以上的電子貨幣/機印消費單據）即可換領。（每套2款，共8個利是封）

KUROMI新春連帽斗篷

換領日期：2月1日起至換完即止

換領方法：凡於置富Malls指定單一商場內任何2間不同商戶累積消費滿HK$1,000 （包括HK$800或以上的電子貨幣/機印消費單據）即可換領。

指定商場包括：

+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈、荃薈

‧每日禮品數量有限，先到先得，換完即止。

‧活動受有關條款及細則約束，詳情請參閱場內宣傳品。

親手製作應節賀卡

想趁着新春佳節為親友送上最溫暖的祝福，置富Malls亦舉辦了「DIY立體賀卡工作坊」讓大家發揮創意。凡於指定單一商場內即日單一消費滿HK$100，並讚好置富Malls Facebook、Follow IG或關注WeChat，即可參加。

DIY立體賀卡工作坊

日期：1月18日（星期六）

時間：下午2時至6時

地點：銀禧薈

日期：1月19日（星期日）

時間：下午2時至6時

地點：麗城薈

日期：2月8日（星期六）

時間：下午2時至6時

地點：+WOO嘉湖

日期：2月9日（星期日）

時間：下午2時至6時

地點：置富第一城

「置富Malls‧KUROMI玩轉新春樂庭園」

日期：即日至3月1日

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）

+WOO嘉湖1期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）

置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C出口）

置富第一城地下置富第一園（港鐵第一城站C出口）