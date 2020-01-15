麥玲玲鼠年生肖運程：肖兔篇

【獲紅鸞拱照 行桃花運】

與太歲相刑，肖兔人士會面對瑣碎的麻煩，身體難免會有較多小毛病，幸好有代表桃花及人緣的「紅鸞」及女性貴人星「太陰」進駐，意味着新一年可獲貴人提攜之餘，但仍要提防小人於背後放暗箭，建議處事盡量低調。凶星方面，有「貫索」及「勾神」入主，已婚者要提防捲入三角關係，亦不宜與異性合作投資或有任何金錢轇轕。

【事業運】

受惠於「太陰」入主，若上司或老闆是女性，有機會獲提拔，若從商者經營的生意以女性顧客為主，可望獲客戶支持，有利從事以人為本的行業如公關、保險、地產等。有意轉工跳槽者，不妨透過長輩或舊老闆介紹。值得一提，肖兔人士跟同輩及下屬之間難免有口舌是非，建議待人要保持圓滑。

【愛情運】

男性有機會結識條件不俗但年齡稍大的女性，若不介意姊弟戀，可放膽一試；女性想結識對象的話，不妨主動要求長輩作中間人。若戀情剛萌芽，最好保持低調，待時機成熟才向外公布。已婚者遇上「子卯刑」，加上受「紅鸞」及「太陰」影響，容易出現「牆外桃花」，謹記克制自己。

【開運錦囊】

★人際關係起伏，宜佩戴狗形飾物。

★不宜與異性合作投資，以免因財失義。

★從事銷售工作者可佩戴粉晶，令運勢更有利。