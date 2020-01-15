【賀年糕點．新派蘿蔔糕】足料鹹鮮　傳統新款兼而有之

鹹香的臘味蘿蔔糕，絕對是長年位居年糕排行榜的三甲位置之一。這次找來尖沙咀一間高級中菜廳行總廚莫名師傅，教大家炮製一款完美的鹹鮮蘿蔔糕。

揀選蘿蔔最緊要重身水分足，手切成如筷子般粗身以保留口感。臘肉臘腸最好揀選半肥瘦，切粒時亦不要切得太碎，蒸煮時油分更能滲入糕內，添加鹹香滋味。製作粉漿時，記得要用大滾的熱水撞入去，否則粉漿唔夠濃稠影響糕點的質感。

如果閣下唔想挑戰自己廚藝，但又是蘿蔔糕控的話，坊間亦有不少好選擇；如名廚麥麗敏女士就和老字號中菜館合作，研發出麻香微辛的麻辣蘿蔔糕；金鐘一間五星級酒店高級中菜館就推出加入羊肚菌、88個月風乾西班牙黑毛豬火腿及芝士炮製的矜貴八喜元貝蘿蔔糕。而經營食品生產和速遞的社企則選用日本大根蘿蔔來製作優質蘿蔔糕。

材料（2個分量）：

蘿蔔 20両

粘米粉 5両半

生粉 8錢

澄麵 8錢

鹽 2錢

雞粉 5錢

糖 8錢

胡椒粉 少許

麻油 少許

生油 2両半

蝦米 1両半

臘腸 1両

臘肉 1両

水 20両

做法：

1.臘腸、臘肉切粒汆水；蝦米浸軟汆水。

2.蘿蔔去皮切條，汆水。

3.生粉、澄麵、粘米粉、胡椒粉、糖、鹽、雞粉、生油、1/3水拌勻，放入臘腸、臘肉和蝦米拌勻成粉漿。

4.將2/3水煲滾後，加入蘿蔔條，趁熱撞入粉漿水拌勻。

5.倒入模後以大火蒸1小時便成。