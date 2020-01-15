KOL RADAR：虛擬時尚網紅　人氣勁過真人

來自法國的Noonoouri是近期人氣極盛的虛擬網紅，不但受到時尚大牌和雜誌喜愛，在IG更擁有多達334K粉絲，人氣絕不比真人KOL遜色。（互聯網）

當「網紅」成為近年最時尚又賺錢的一種職業，難怪人人都爭住做！在這股「網紅」潮流風氣下，唔單止素人有機會一舉成名，近年更出現了一群由電腦技術打造的虛擬網紅。來自法國的Noonoouri便是其中一位人氣極盛的虛擬網紅偶像，她不但受到時尚大牌和雜誌喜愛，在IG更擁有多達334K粉絲，人氣絕不比真人KOL遜色。

於2018年初才開始露面的Noonoouri，是由Opium Effect的藝術總監Joerg Zuber所創造的一位19歲巴黎虛擬KOL，超大眼睛、細小鼻子和嘴巴，加上頭大身細的身形比例，看起來就像一個娃娃。而在訪問中Joerg Zuber提到其創作靈感乃來自Kim Kardashian 和Naomi Campbell，可塑性甚高。

Joerg Zuber把Noonoouri包裝成與現實世界的KOL一樣，她也會經常在IG分享自己多姿多采的生活和時尚穿搭。令她火速走紅的最大原因是各超級名牌都爭相與她合作，當中包括Dior、Fendi、Gucci、Valentino和Chanel等，她不但為名牌行Catwalk、拍攝廣告大片，並出入各時尚派對活動，又登上《Vogue》、《Madame Figaro》及 《L'Officiel 》等雜誌封面，搶去唔少真人KOL的飯碗，成功征服時尚界。