三界五行：庚子金鼠　雙春閏月

2020庚子年是「雙春兼閏月」，第一個「立春」在農曆正月十一日；第二個「立春」在農曆十二月廿二。

閏四月，民俗大多數認為（只可以說大多數，因為各處地方各處例，有小部分地方有不同看法）每逢閏月的雙春年都宜辦喜慶大事，例如：結婚、添丁、做壽、新居入伙。閏雙數的月份更加大吉大利，在農曆八月、十月、十二月擇吉日良辰嫁娶，喜上加喜。

庚五行屬金，子屬鼠，所以2020庚子是金鼠年，這個流年運勢以第一個「立春」八字計算，第二個「立春」八字留作2021辛丑年計算。

2020庚子年「立春」八字為：庚子（金水）、戊寅（土木）、丁丑（火土）、己酉（土金），計有2金、1木、1水、1火、3土。

五行齊全，土旺，金旺，按照土生金的風水原理，地產、金融這兩大支柱將撐起全球經濟，如果投資股票、地產、銀行、金屬、建築、保險等板塊都值得留意。天干與地支並沒有大沖煞，而地支子與丑合土，丑與酉合金，增加土生金的正能量。年柱庚金生子水，日柱丁火生丑土，時柱己土生酉金，可以彌補月柱寅木克戊土的不足，天時好，2020年全球經濟一定比前年、去年好。天時重要，地利更重要，人和則是最重要。

明日再與你用「九宮飛星」具體分析庚子金鼠年的九個方位如何趨吉避凶。

方向宇