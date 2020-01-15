全港首次！逾300個日本水引風鈴轉到嚟

於「幸福水引風鈴桃花園」走一圈可有望催旺人緣及姻緣！情侶們可同坐在幸福小船上欣賞桃花美景，細聽水引風鈴的悅耳旋律，接受風鈴聲送上的溫馨祝賀。 （互聯網）

隨着農曆新年愈來愈接近，四周都充滿了中國傳統特色的布置，如果想特別一點，不妨一遊以日本文化為主題的「水引風鈴祭」。由即日至2月16日，荷里活廣場舉行極具日本節日文化特色的「水引風鈴祭」，特意邀請日本立體水引技術創始人津田左右吉第五代傳人津田六佑，於香港首次展出逾300個精緻日本傳統水引風鈴，場面超級壯觀。

日本人相信風鈴的神聖音色能夠驅走疾病及鬼怪，保佑眾人平安；而傳統「水引」意指以水引繩編織出繁複而美麗的圖案，象徵人與人之間的連結，賞心悅耳的水引風鈴聲，有結締良緣、百年好合的吉祥寓意。風鈴上每一個結都擁有一份結合、親密的特殊意義，象徵着人與人之間建立聯繫的願望。

除了300個水引風鈴，同場更設有5米高巨型「新春開運許願風鈴」及「幸福水引風鈴桃花園」，大家可於風鈴聲下誠心許願，以及行個桃花運；如果想拍美照的話，就一定不能錯過「風鈴藝術鏡屋」，鏡屋能營造影像無限伸延效果，加上水引風鈴作裝飾，畫面十分唯美。另外，商場還請來香港手作大師Ann Yiu教授傳統水引編織工藝，讓大家有機會自製水引風鈴，無論放在家中裝飾或作為心意送給親朋好友，都極具意義，喜歡日本文化的朋友就記得去逛逛了！