軍事風Birkin　輕巧實用

Hermès每季都會舉行大型配飾發布會，以獨特的主題布置展出最新季度配飾系列。今年品牌年度主題是Innovation，將場地布置成風格簡約又帶點復古的工場。全場展出品牌男女裝配飾包括珠寶、絲巾、家品，甚至有少量嬰兒系列服飾，不過最矚目還要數女士們最愛的手袋系列。

殿堂級的Birkin手袋以型格軍事風示人，BIRKIN 35 CARGO Goéland在袋身增設5個口袋及可拆除的杯套，手袋以帆布縫製，柔軟輕巧又實用，定必吸引品牌粉絲熱搶。另一焦點袋款包括新版Herbag Zip，在袋身刻有飛馬圖案；BOLIDE 1923手袋以多塊彩虹皮革組成彩紅圖案，並有兩款顏色組合選擇。新手袋皮具亦加入不少潮流元素，如以IN-THE-LOOP圖案設計成首款女裝腰包，還有一款設有小袋的手袋肩帶，可用作配搭Kelly Bag。品牌今年將1960年代面世的Drag Bag重新設計，New Drag Bag設計較小巧並換上全新鎖扣，感覺更Trendy。