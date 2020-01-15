戲通天下：重案夢幻再重組　黃金拍檔再來

如你喜歡睇動作槍戰片，1月16日上映的《重案夢幻再重組》(Bad Boys for Life)肯定是你杯茶，它是人氣電影《重案夢幻組》系列的最新一集，與上集第二集已相隔了17年，韋史密夫三度拍上馬田羅倫士飾演警察拍檔，除了火爆飛車、海陸空槍戰、連場打鬥之外，兩位主角的賤格鬥嘴等幽默情節亦是賣點之一，就小記分析三大吸引位吧。

吸引位一：相隔17年三度重組

《重案夢幻組》第一集於1995年上映，全球累積高達4.1億美元票房，第二集票房稍跌，但仍有2.73億美元，可見韋史密夫與馬田羅倫士這黃金拍檔有不少粉絲。今集描述Mike（韋史密夫）仍舊是揸槍型警，但Marcus (馬田羅倫士） 卻已轉行揸奶樽換尿片弄孫為樂，直至Mike遇上死亡威脅，Marcus義無反顧，甘願為他再蹈火海，為了揪出幕後真兇，二人決定最後一次拍檔出動。

吸引位二：好彩不是Michael Bay做導演

提起《重案夢幻組》系列，大家都會想起一、二集的導演Michael Bay，但自從他拍《變形金剛》愈拍愈爛，令他變成爛片專家，不少粉絲都擔心第三集會由他導演，幸好《重案夢幻再重組》改了由阿迪爾埃爾阿拉伯(Adil El Arbi)及比拉法拉(Bilall Fallah)聯合導演，韋史密夫更兼任監製一職，相信可以帶給粉絲新的視覺刺激。

吸引位三：對角色充滿感情

早前二位主角接受訪問提到第三度合作，韋史密夫坦言接拍第三集是因為對角色充滿感情，更比喻與好拍檔馬田羅倫士是陰陽互補，他表示:「第一集電影上映是23年前，想起都覺得好瘋狂，觀眾都渴望見到我們回歸，而且我們兩個仲咁靚仔。」馬田羅倫士亦不改搞笑本色回應老友:「這樣就是我們兩個的化學作用，因為你不停講廢話。」