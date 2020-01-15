年尾謝灶酬神　全年大吉

臨近農曆年尾，大家都忙於辦年貨準備過年，但百忙之中千萬別忘記謝灶酬神，感謝神明一年來的庇佑。事實上謝灶酬神亦有吉日吉時，還要預備祭品等。今次請鄭景文師傅為大家講解，好讓各位於鼠年事事順利。

【源於傳統習俗】

傳說灶君掌管飲食、福祿，每逢歲晚便會返回天庭，向玉皇大帝匯報人間善惡，故傳統民間十分重視。謝灶的時間是每年臘月（農曆十二月）的廿三或廿四日，這是源於古時有「官三民四」之說，即是做官的人在廿三祭灶，一般平民則在廿四。時至今日，已經沒有這個規限，今年的謝灶吉日有兩日，分別是西曆1月17日及1月18日。

【謝灶吉日吉時】

吉 日：西曆1月17日（農曆12月23日己未日）

不宜生肖︰狗（刑）、牛（沖刑）

吉 時︰午時（11:00am~1:00pm）（馬、鼠不宜）

申時（3:00pm~5:00pm）（蛇、虎不宜）

吉 日：西曆1月18日（農曆12月24日庚申日）

不宜生肖︰蛇（刑）、虎（沖刑）

吉 時︰辰時（7:00am~9:00am）（龍、狗不宜）

午時（11:00am~1:00pm）（馬、鼠不宜）

申時（3:00pm~5:00pm）（蛇、虎不宜）

【湯圓糖果祭品】

至於謝灶用品，一般會以清水、茶、生果、白米、齋菜、灶君衣紙作祭祀，還要有「湯圓」及「糖果」，數目以雙數為佳，皆因相傳灶君嗜甜，奉上甜點可讓灶君匯報時多說幾句好話。謝灶時可以誠心祈求，例如說︰「感謝灶君大神一直以來的保佑，祈求大神回宮後稟告好事，保佑來年闔家平安，豐衣足食等等。」